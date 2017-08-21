ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 06:07:34م
مجلس النواب يستمع لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى على الراعي رئيس المجلس للمحضر التقريري لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك والذي أسفر عن التزام الحكومة بصرف مرتب كامل لمنتسبي المؤسسة العسكرية نقدا وراتب لمنتسبي المؤسسة الأمنية والمتقاعدين...
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
بدء ورشة خاصة بدور الخطباء والمرشدين في التوعية بمخاطر مرض الكوليرا
مناقشة سير العمل بمكتب السياحة بصنعاء
محافظ إب يفتتح السوق الجديد بمنطقة المعاين بإب
الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر في العراق قبل عملية عسكرية ضد (داعش)
[21/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر شمال غرب خلال الأيام الماضية وذلك قبل انطلاق أوسع عملية عسكرية لاسترجاع القضاء من قبضة تنظيم (داعش).

وقالت منسّقة الشئون الإنسانية في العراق ليز غراندي في بيان صحفي نشر اليوم إن "الآلاف من الناس يفرون من تلعفر من أجل السلامة، وتمضي الأسر في رحلات من 10 إلى 20 ساعة، في درجات حرارة عالية جدا، للوصول إلى نقاط تجمع النازحين".

وأضافت غراندي ان "أكثر من 30 ألف شخص فروا بالفعل من المنطقة (منذ نهاية أبريل) ولا معلومات بشأن عدد المدنيين الذين ما زالوا في المناطق التي يحدث فيها القتال".

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يعيش في القضاء حوالي 40 ألف شخص، بما في ذلك نحو 10 آلاف في مدينة تلعفر.

كما أشارت منسّقة الشئون الإنسانية في العراق إلى أن "البعثة تستعد لفرار آلاف الأشخاص في الأيام والأسابيع القادمة".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الشرطة الاسبانية تؤكد هوية سائق السيارة منفذ هجوم برشلونة
سيارة تقتحم موقفين للحافلات في مدينة مرسيليا الفرنسية وتقتل شخص وتصيب آخر
الشرطة العراقية تعلن السيطرة على شبكة أنفاق لداعش في تلعفر
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خان يونس
الطيران الروسي يدمر قافلة متجهة لدير الزور ويقتل 200 داعشي
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
الاحتلال يداهم منازل في سيلة الظهر جنوب جنين
إصابة 4 أشخاص بحادث دهس متعمد في بلجيكا
بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي للمضي قدما في محادثات الانسحاب
بيونج يانج تحذر واشنطن من ''صب الزيت على النار''
العدوان السعودي على اليمن
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين
[21/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[21/أغسطس/2017]
إجتماع بالجوف يناقش تعزيز الصمود ودعم الجبهات
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[20/أغسطس/2017]
أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by