فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر في العراق قبل عملية عسكرية ضد (داعش) [21/أغسطس/2017] بغداد – سبأ:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر شمال غرب خلال الأيام الماضية وذلك قبل انطلاق أوسع عملية عسكرية لاسترجاع القضاء من قبضة تنظيم (داعش).



وقالت منسّقة الشئون الإنسانية في العراق ليز غراندي في بيان صحفي نشر اليوم إن "الآلاف من الناس يفرون من تلعفر من أجل السلامة، وتمضي الأسر في رحلات من 10 إلى 20 ساعة، في درجات حرارة عالية جدا، للوصول إلى نقاط تجمع النازحين".



وأضافت غراندي ان "أكثر من 30 ألف شخص فروا بالفعل من المنطقة (منذ نهاية أبريل) ولا معلومات بشأن عدد المدنيين الذين ما زالوا في المناطق التي يحدث فيها القتال".



ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يعيش في القضاء حوالي 40 ألف شخص، بما في ذلك نحو 10 آلاف في مدينة تلعفر.



كما أشارت منسّقة الشئون الإنسانية في العراق إلى أن "البعثة تستعد لفرار آلاف الأشخاص في الأيام والأسابيع القادمة".

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