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  اقتصاد
استقرار أسعار الذهب مع تركيز المستثمرين على الأوضاع السياسية
[21/أغسطس/2017] بنجالورو ـ سبأ:
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين حيث سعى المستثمرون لتحديد الاتجاه بعد أسبوع من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمائة إلى 01ر1286 دولار للأوقية ، بينما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 70ر1291 دولار للأوقية.

وصعد الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر يوم الجمعة نتيجة مخاوف سياسية وأمنية في الولايات المتحدة وإسبانيا أثارت قلق المستثمرين وعززت الطلب على المعدن النفيس.

لكن الأسعار غيرت مسارها في التعاملات المتأخرة يوم الجمعة ، بعدما أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون في أحدث تغيير في الإدارة الأمريكية .

وتعافت الأسواق المالية بعد هذا النبأ وصعد الدولار مع تراجع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الآسيوية والدولار اليوم مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة ترامب على الوفاء بتعهداته بتبني سياسة داعمة للنمو.

وزادت الفضة 2ر0 بالمائة إلى 96ر16 دولار للأوقية ، وصعد البلاتين 3ر0 بالمائة إلى 40ر978 دولار للأوقية.

 وارتفع البلاديوم 4ر0 بالمائة إلى 97ر926 دولار للأوقية ، بعدما قفز لأعلى مستوى في أكثر من 16 عاما إلى 934 دولارا للأوقية يوم الجمعة.
سبأ
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