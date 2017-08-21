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مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان بصرواح في مأرب
[21/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:
نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمديرية صرواح بمأرب، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان وتدمير آليتين عسكريتين ومصرع طاقمهما بهجوم نوعي للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في تبة المطار.
وأشار المصدر إلى أنه تم خلال العملية أسر مجموعة من المرتزقة وإغتنام عتاد عسكري وأسلحة متنوعة.
سبأ