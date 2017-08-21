اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تواصل إجتماعها الدوري [21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصلت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس بحضور وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن وعدد من المختصين بالوزارة ورئيسة حكومة الأطفال نور عبدالملك الغشم وعدد من أعضاء حكومة الأطفال.



وفي الإجتماع رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بوزير الزراعة والري وعدد من ممثلي حكومة الأطفال لإجتماع المجلس المكرس لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس حول الأضرار الأولية التي تعرض لها القطاعين الزراعي والمائي في بلادنا جراء الإستهداف اليومي والممنهج للعدوان على اليمن.



واستعرضت اللجنة الرئيسية تقرير لجنة الزراعة والذي تضمن الإشارة إلى التدمير الذي لحق بالمزارع الحكومية والتعاونية ومزارع المواطنين التي طالها قصف طيران العدوان وكذا الأضرار التي لحقت بآبار المياه والمحطات الإرتوازية وسدود المياه، مما أدى إلى خلق بيئة خصبة لتلوث المياه والبيئة، الأمر الذي تسبب في إنتشار الأمراض والأوبئة ومنها جائحة وباء الكوليرا، والأضرار الخاصة بالصحة العامة للمواطنين.



وأشار التقرير إلى أن إستهداف العدوان المتعمد للبنية التحتية الزراعية، تسبب في خسارة الإقتصاد الوطني رافداً مهماً من روافده المستدامة في الحاضر والمستقبل وذلك بهدف تدمير الأمن الغذائي في اليمن وإفقار النسبة العالية من السكان المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.



وتطرق تقرير لجنة الزراعة إلى أن قصف تحالف العدوان قد طال حظائر الثروة الحيوانية ومعاهد التأهيل الزراعي ومراكز الأبحاث الزراعية، كما أدى العدوان والحصار الجوي والبحري والبري إلى نفوق العديد من الحيوانات والطيور والأصناف النادرة التي تم تدجينها واختبارها وجمعها من قبل الخبراء اليمنيين لعقود طويلة من الزمن.



وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى الحاضرون التقرير بملاحظاتهم ومقترحاتهم القيمة التي ستساعد في بلورة الصيغة النهائية للتقرير.



كما استمعت اللجنة الرئيسية إلى عرض من وزير الزراعة عن حجم الأضرار الفادحة التي لحقت بقطاع الزراعة والري في بلادنا جراء العدوان الغاشم.



وأشار وزير الزراعة إلى جهود الوزارة المبذولة لتخفيف معاناة المزارعين والقطاع الزراعي في مختلف المحافظات رغم شحة الإمكانيات .. مستعرضا جهود وزارة الزراعة إلى جانب المنظمات الدولية ذات الصلة بهذا الجانب.



وفي ختام الإجتماع أقرت اللجنة الرئيسية تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى وممثلين عن وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة لإستكمال صياغة التوصيات والمقترحات، مع استيعاب الملاحظات على تقرير لجنة الزراعة والري وإخراجه بصورته النهائية.



حضر الإجتماع القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى عز الدين عبدالسلام العنسي.

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