الشرطة العراقية تعلن السيطرة على شبكة أنفاق لداعش في تلعفر [21/أغسطس/2017] بغداد ـ سبأ:

سيطرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على مناطق غرب تلعفر، وفرضت سيطرتها على شبكة أنفاق لتنظيم (داعش).



وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن قطعات الشرطة الاتحادية، بإسناد الحشد الشعبي استأنفت اليوم الثاني لمعركة "قادمون يا تلعفر"، بالتوغل باتجاه مناطق الكفاح والوحدة والسعد غرب تلعفر.



وأضاف أن تلك القطعات سيطرت على شبكة أنفاق تنظيم (دواعش) بطول 250 مترا، كانت تستخدم مقرا للسيطرة والتدريب.



وأفاد جودت في بيان آخر، بأن "قوات الشرطة الاتحادية، وبإسناد الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قريتي ملا جاسم وعبرة عزيز في أطراف تلعفر، مكبدة مسلحين داعش خسائر كبيرة بالأرواح.

سبأ