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مناقشة سير عمل المكاتب التنفيذية بعمران
[21/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، سير عمل المكاتب التنفيذية بالمحافظة وفروعها بالمديريات خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
واستعرض الإجتماع بحضور وكيل المحافظة عبدالرحمن الغولي ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل، تقارير حول سير الأداء لمختلف المكاتب بالمحافظة وفروعها بالمديريات.
كما استعرض الإجتماع تقرير مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري عن ما تم تنفيذه في قطاع التعليم وخاصة ما يتعلق بالإمتحانات النهائية للشهادة العامة الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2016- 2017م.
وتطرق الإجتماع إلى آليات العمل الخاصة بمكافحة وباء الكوليرا والإجراءات المتخذة للحد من إنتشاره.
وأكد الإجتماع ضرورة التركيز على توفير أهم الخدمات الأساسية بما يضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
سبأ