مجلس النواب يستمع لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى على الراعي رئيس المجلس للمحضر التقريري لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك والذي أسفر عن التزام الحكومة بصرف مرتب كامل لمنتسبي المؤسسة العسكرية نقدا وراتب لمنتسبي المؤسسة الأمنية والمتقاعدين... الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة. استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا. مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".