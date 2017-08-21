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وقفة إحتجاجية للكوادر التربوية بصنعاء تندد بإستمرار العدوان
[21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الامريكي والحصار.
واستنكر بيان الوقفة التي شارك فيها مدراء وموظفي مكاتب التربية والتعليم بالمديريات، الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني .. داعيا الجميع إلى التلاحم في مواجهة قوى العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.
وأكد البيان ضرورة التحرك ورفد جبهات الشرف بالرجال والعتاد وقوافل الدعم لمواجهة تصعيد العدوان ومخططاته.
وأشاد بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. مؤكدا أهمية اليقظة والجاهزية للتصدي للعدوان ومرتزقته.
سبأ