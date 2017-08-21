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مجلس وكلاء التربية يقر عقد لقاء تشاوري لمعالجة معوقات العملية التعليمية
[21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أقر مجلس وكلاء وزارة التربية والتعليم في إجتماعه اليوم برئاسة وزير التربية يحيى بدرالدين الحوثي عقد لقاء تشاوري مع مجتمع المانحين ورأس المال الوطني، لحلحلة أبرز الصعوبات التي تواجه إستمرار العملية التعليمية.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب وزير التربية الدكتور عبدالله الحامدي لمتابعة تنفيذ أوليات الوزارة من حيث" المعلم، الكتاب المدرسي، صندوق دعم التعليم، شركاء التنمية المحليين".
وفي الإجتماع شدد وزير التربية على ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان إستمرار العملية التعليمية بإعتبارها مسؤولية وطنية.
وأكد أهمية حشد الجهود الرسمية والشعبية لضمان إيجاد حلول طارئة لأبرز الإشكالات التي تواجه العملية التعليمية خلال المرحلة الراهنة .. مشيرا إلى أهمية تفعيل الشراكة المجتمعية والعمل الجاد للإستفادة من كافة الموارد المتاحة وإسهامها في إستمرار العملية التعليمية.
وكان المجلس ناقش أبرز الإشكالات والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية والسبل الكفيلة بمعالجتها.
سبأ