الإسباني رافائيل نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين [21/أغسطس/2017] باريس ـ سبأ:

استعاد الإسباني رافائيل نادال اليوم صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى منذ يوليو 2014، بينما دخل البلغاري غريغور ديميتروف نادي العشرة الأوائل غداة إحرازه لقب دورة سينسيناتي الأميركية.



وضمن نادال الأسبوع الماضي انتزاع الصدارة من البريطاني أندي موراي، بعد انسحاب السويسري روجيه فيدرر الثالث من دورة سينسيناتي، سابع دورات الماسترز للألف نقطة، بسبب الإصابة، إذ كان فيدرر الوحيد القادر على منافسة نادال على الصدارة.



وخرج الإسباني، الذي تراجع إلى المركز 12 في ترتيب اللاعبين المحترفين في صيف العام 2015، من ربع نهائي سينسيناتي على يد الأسترالي نيك كيريوس الذي خسر في النهائي أمام ديميتروف أمس الأحد.



وتقدم ديميتروف مركزين من الحادي عشر إلى التاسع، علما بأن أفضل تصنيف له في مسيرته كان ثامنا في أغسطس 2014.

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