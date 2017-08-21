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آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 04:46:21م
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  اقتصاد
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 62ر0 بالمائة
[21/أغسطس/2017] مسقط ـ سبأ:
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (80ر4943) نقطة مرتفعًا بـ (6ر30) نقطة وبنسبة (62ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (19ر4913) نقطة.

 وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(818) ألفًا و(615) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (48) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (7) ملايين و(343) ألفًا و(559) ريالًا عمانيًا.

 وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (245ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (46ر17) مليار ريال عماني.

 وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (277) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (25ر7) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (503) آلاف ريال عماني أي ما نسبته (16ر13) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (225) ألف ريال عماني وبنسبة (90ر5) بالمائة.
سبأ
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