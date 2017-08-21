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إجتماع لحكماء وعقلاء سحار بصعدة لمواجهة تصعيد العدوان
[21/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:
عقد إجتماع لحكماء وعقلاء محافظة صعدة اليوم لمواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.
وأكد حكما وعقلاء مديرية سحار والمناطق المجاورة لها الإستعداد لدعم الجبهات بالرجال والمال.
وأشاروا إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في حشد الخميس المقبل ليكون منطلقا نحو ميادين وساحات البطولة.
ولفت الحكماء والعقلاء إلى ضرورة اضطلاع الجميع بدورهم في شحذ الهمم والتحرك لمواجهة قوى الغزو ومخططاتها الإجرامية التي تستهدف الوطن وأمنه وإستقراره.
سبأ