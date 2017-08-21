ورشة عمل حول دور الخطباء والمرشدات في التوعية بمخاطر الكوليرا بالبيضاء [21/أغسطس/2017] البيضاء - سبأ:

نظم مكتب الاوقاف والارشاد ومكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة البيضاء بالتعاون مع اليونسيف اليوم ورشة عمل حول دور الخطباء والمرشدات بالتوعية الوطنية للوقاية ومكافحة الكوليرا والحد من انتشار الوباء.



وقدمت في الورشة التي حضرها مسؤلو الارشاد والصحة من مديريات البيضاء ورداع والشرية ومكيراس ورقتي عمل من مدير عام الاوقاف احمد طالب الهدار ومدير عام مكتب المحافظ عبدالباسط السوداني تطرقا إلى اهمية دور الخطباء والمرشدات في نشر التوعية المتعلقة بمكافحة الكوليرا ورسالة المسجد المتصلة بالنظافة والمرتبطة بالايمان وكيفية استهداف التوعية الصحية لشرائح واسعة من المجتمع من خلال رسالة الخطباء والمرشدات.



وتناولت الورشة عددا من المداخلات الهادفة الى ضرورة تنفيذ حملة الوقاية ومكافحة الكوليرا للحد

من إنتشار الوباء و رفع الوعي المجتمعي بمخاطره والحد من إنتشاره.

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