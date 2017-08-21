حكماء مأرب يؤكدون ضرورة تعزيز الصمود في مواجهة تصعيد العدوان [21/أغسطس/2017] مأرب - سبأ:

أكد حكماء وعقلاء محافظة مأرب على ضرورة تعزيز الصمود في مواجهة تصعيد العدوان السعودي الأمريكي.



وشدد حكماء وعقلاء المحافظة في اجتماع اليوم، على أهمية التحرك الجاد لمواجهة تصعيد العدوان والتركيز على التحشيد وحماية الصف الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومعالجة الإشكالات المؤثرة سلبا على ذلك.



وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي حضره عدد من أسر الشهداء بالمحافظة، أهمية دعم مؤسسات الدولة وتقييم أدائها والسعي للرفع من مستوى الأداء.



ودعا حكماء مأرب لتشكيل ست لجان مركزية تتولى مهام حشد الجهود ورفد الجبهات بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتقييم والرقابة والمساهمة في معالجة الإشكالات القائمة.



تخلل الإجتماع كلمات وقصائد أكدت على أهمية تعزيز الإخاء والتلاحم الوطني في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.

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