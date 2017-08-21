رئيس الوزراء يفتتح ويضع حجر الأساس لـ35 مشروعا خدميا في أمانة العاصمة [21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ووضع حجر الأساس اليوم بأمانة العاصمة لـ 35 مشروعا بتكلفة إجمالية 631 مليون ريال بتمويل من البنك الدولي ضمن المشروع الطارئ الخاص بمشروع الأشغال العامة.



حيث افتتح رئيس الوزراء ومعه وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، 14 مشروعا تشمل أعمال رصف لمجموعة من شوارع وأحياء أمانة العاصمة وكذا ترميم وإعادة تأهيل 20 مدرسة موزعة على مديريات الأمانة بكلفة إجمالية قدرها 218 مليون ريال.



في حين تشمل المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها 21 مشروعا، رصف شوارع وترميم مدارس وبناء خزانات لمياه الأمطار في عدد من مديريات الأمانة بمبلغ إجمالي 413 مليون ريال.



واستمع رئيس الوزراء من مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده، إلى شرح حول مجمل الجوانب الفنية والتنفيذية المرتبطة بهذه المشاريع الممولة من البك الدولي عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وذلك ضمن المشروع الطارئ بمبلغ 85 مليون دولار .



حيث أوضح المهندس سعيد أن هذا المبلغ مخصص لتنفيذ ألف و400 مشروع خدمي موزعة على قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي وترميم المدارس المتضررة بسبب العدوان علاوة على إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار ومصدات السيول وقنوات الري وكذا حماية الأراضي الزراعية .. مبينا أن المشروع الطارئ جاء لخدمة النازحين وبصورة أساسية المجتمعات المضيفة لهم والتي تعد الأمانة أهمها بالنظر إلى إرتفاع عدد النازحين إليها والذي يقدر بالملايين.. مثمنا الدعم المباشر لحكومة الإنقاذ للمشروع وإسنادها لبرامجه التنموية والخدمية .



وأشاد رئيس الوزراء في تصريح لوسائل الإعلام عقب افتتاحه المشاريع، على الجهد المبذول في تنفيذ هذه المشاريع رغم ظروف العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني .. مبينا أن مدة التنفيذ التي تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر تعد فترة قياسية للانجاز في الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن.



كما ثمن الدكتور بن حبتور الجهود التي يبذلها مشروع الأشغال العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإقناع المانحين والممولين بتمويل هذه المجالات الحيوية والخدمية وخاصة التعليم .. مؤكداً أن هذه المشاريع تعد من أفضل المشاريع المنجزة في فترة العدوان على مستوى أمانة العاصمة وغيرها من المحافظات.



وقال " شيء مفرح أن تنفذ باقة من المشاريع في هذه الفترة مع صعوبة التمويل أن لم يكن انعدامه وكذا صعوبة التنفيذ " .. معربا عن تقديره العالي للمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية التي كان لها دورها المؤثر في المساعدة وكذا تمويل مشاريع متنوعة .



وأشار إلى التحديات والأعباء المتعددة التي تواجهها أمانة العاصمة جراء استيعابها للنازحين والوافدين من مختلف المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية وأهمية مثل هذه المشاريع الخدمية في تخفيف الأعباء عنها.



وأعبر رئيس الوزراء عن التقدير لمشروع الأشغال العامة مديرا ومساعدين وموظفين، لما يقدموه من عمل في ظل نظام عمل حديث وشفاف في تنفيذ المشاريع بكلف معقولة وجودة عالية .. موضحا أن هذه المشاريع تعتبر تكلفتها المالية صغيرة مقارنة بحجم العمل المنجز.



وقال " إن شهادتنا لهم نابعة عن تعاملنا الطويل معهم أثناء عملنا في أكثر من مؤسسة حكومية خلال العقدين الماضيين فقد اثبتوا كفاءة عالية وكفاية ممتازة في إنجاز مهامهم ".



وأعرب رئيس الوزراء في ختام تصريحه عن شكره لأمانة العاصمة والتربية والتعليم على أدوارهم في تسهيل إنجاز هذه المشاريع الخدمية .. متمنياً للجميع المزيد من التعاون وانجاز الأعمال ذات القيمة الهامة لصالح الوطن والمواطن.



حضر افتتاح ووضح حجر المشاريع مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي ومدير منطقة الإشغال العامة بالأمانة المهندس منير ثابت.

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