مجلس النواب يستمع لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك [21/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الأخ يحيى على الراعي رئيس المجلس للمحضر التقريري لنتائج الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك والذي أسفر عن التزام الحكومة بصرف مرتب كامل لمنتسبي المؤسسة العسكرية نقدا وراتب لمنتسبي المؤسسة الأمنية والمتقاعدين وموظفي الجهاز الإداري في الدولة نصفة نقدا والنصف الثاني بموجب قسائم البطائق السلعية وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.



كما تضمن المحضر التقريري تكليف اللجان المعنية بموضوع السجناء بالنزول الميداني إلى السجون وإطلاق سراح كافة السجناء الذين لم تتم إدانتهم وإحالة كل من يثبت إدانتهم إلى القضاء.



وفي الجلسة توجه عدد من أعضاء المجلس في سياق نقاشهم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على الجهود التي يبذلها في قضية صرف المرتبات وحرصة على أن يستلم منتسبي المؤسسة العسكرية مرتبهم كاملا كونهم مرابطين في مواقع الدفاع عن الوطن وسيادته ضد العدوان.



كما أكد نواب الشعب على ضرورة إيقاف التصعيد الإعلامي بين مكوني أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، والذي يستهدف شق الصف الوطني، وتفويت الفرصة على أعداء اليمن فما عجز عنه العدوان في جبهات القتال يريد تحقيقه من خلال إثارة الفتنة الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف لأبناء اليمن الصامدين في وجه العدوان.



هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالي.

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