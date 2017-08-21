ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 21 - أغسطس - 2017 الساعة 12:24:57م
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين
أكد مصدر عسكري استمرار طيران العدوان السعودي الأمريكي في تدمير منازل المواطنين خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب
أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".
آخر الأخبار:
وقفة احتجاجية للقطاع الصحي أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
كسوف كلي للشمس في أمريكا اليوم
توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي خان يونس
العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية وفلتر مائي بالمحويت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وقفة احتجاجية للقطاع الصحي أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء
[21/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

نفذ القطاع الصحي اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره وإغلاق مطار صنعاء .

وطالب بيان صادر عن الوقفة تلاه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالحكيم الكحلاني الأمم المتحدة بفتح مطار صنعاء فورا وإنقاذ حياة المرضى من أبناء الشعب اليمني ممن تعثر سفرهم للخارج لتلقي العلاج وفك الحصار الجائر و السماح بدخول الأدوية اللازمة لإنقاد حياتهم .

وأوضح البيان أن إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير مطاري الحديدة وتعز منع سفر أكثر من 95 ألف مريض يمني بحاجة إلى السفر للخارج سنويا وبينهم الجرحى ممن يستعصي علاجهم داخل الوطن .

وأكد البيان أنه نتج عن إغلاق مطار صنعاء وفاة أكثر من 11 ألفا و 250 مريضا ، بالإضافة إلى وفاة ألفي مريض بالكوليرا نظرا لتأخر وصول الأدوية الخاصة بها ،معتبرا إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية غير عادل كون السفر حق أصيل لا يحق لأي كان سلبه من الشعب اليمني، داعيا إلى عدم ربط فتحه بأي مساومات أو تسويات سياسية .

كما أكد البيان أن على الأمم المتحدة الوفاء بالالتزامات بدفع المرتبات لموظفي القطاع العام عموما وموظفي القطاع الصحي خصوصا في أسرع وقت وعدم المساومة على دفع المرتبات وربطها بتسليم ميناء الحديدة ، خاصة وأن كشوفات الموظفين قد سلمت للأمم المتحدة عبر الاتحاد العام لعمال اليمن منذ عدة شهور .

وأشار البيان إلى أن الحرب التي شنها التحالف السعودي على اليمن ظالمة بكل ما تعنيه الكلمة وليس لها أي مبرر وتسببت في أكبر كارثة انسانية على وجه الأرض من خلال استهدافها لكل مقومات الحياة في اليمن ومن ضمنها استهداف وتدمير القطاع الصحي .

وذكر البيان أن جريمة وقف صرف المرتبات لأكثر من 48 ألف موظف يعملون في الصحة بعموم محافظات الجمهورية ستفرغ النظام الصحي من كوادره بحثا عن لقمة العيش ، منوها إلى النظام الصحي فقد 80 شهيدا من كوادره و220 جريحا جراء الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية من قبل طيران التحالف السعودي الذي أدى إلى تدمير 413 مرفقا صحيا جزئيا وكليا وجعل أكثر من 55 % من مرافق الصحة لا تعمل فيما تعمل بقية المرافق بحدها الأدنى من القدرة التشغيلية كما خرجت 60 سيارة اسعاف عن الخدمة .

ولفت البيان إلى أن تحالف العدوان استهدف القطاع الصحي بشكل غير مباشر من خلال السيطرة على 70 % من موارد الدولة من غاز ونفط ومنافذ وجمارك وغيرها مما حرم جميع المرافق من الموازنة التشغيلية الشهرية ومنها المستشفيات والمراكز والوحدات صحية فضلا عن قصف محطات الكهرباء العمومية منذ عامين ونصف ما أدى إلى توقف غرف العمليات و العناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي وحاضنات الأطفال الخدج التي تحتاج إلى الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن الحصار والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني زادت من معاناته في سوء التغذية حيث تؤكد الأمم المتحدة أن 17 مليون مواطن يمني لايعرفون إن كانوا سيحصلون على الوجبة التالية ام لا، كما أن سبعة ملايين شخص بحاجة للمساعدة الغذائية العاجلة ، وأن مليوني طفل يعانون من سوء التغذية ونصف مليون منهم يوشكون على الوفاة بسبب سوء التغذية الشديد .

ونوه البيان إلى أن هذا الوضع التغذوي السيء ـ دون أدنى شك ـ يؤدي إلى ضعف شديد للمناعة و سرعة انتشار الأمراض والأوبئة بكافة أشكالها ، لافتا إلى أن الحصار أعاق وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والتشخيصية و عدم حصول مرضى الغسيل الكلوي والسرطانات و السكري على احتياجاتهم من أدوية الأمراض المزمنة .


سبأ
  المزيد من (محلي)
العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية وفلتر مائي بالمحويت
الجيش واللجان الشعبية يواصلون استهداف العدو السعودي و دك مواقعه
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين
استهداف مخزن أسلحة ومواقع العدو السعودي في الحدود
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
قصف مدفعي يدك تحصينات مرتزقة العدوان بمديرية الزاهر بالبيضاء
إجتماع بالجوف يناقش تعزيز الصمود ودعم الجبهات
صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين رئيسا لهيئة الاستخبارات
قصف مدفعي يستهدف تجمعات المرتزقة و19 غارة على ميدي والطوال
مؤسسة بنيان تدشن الأربعاء القادم مشروعها الإغاثي التنموي بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين
[21/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[21/أغسطس/2017]
إجتماع بالجوف يناقش تعزيز الصمود ودعم الجبهات
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
[20/أغسطس/2017]
أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by