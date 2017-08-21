ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كسوف كلي للشمس في أمريكا اليوم واشنطن – سبأ :



يتحمس الأمريكيون بمختلف أطيافهم اليوم لرؤية الكسوف الكلي النادر للشمس الذي سيكون مرئيًا من الساحل إلى الساحل في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وسيتسبب كسوف اليوم في ظلام جزئي على الأقل نهارًا عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتركز الإثارة في نطاق يمتد عبر 14 ولاية من ولاية أوريجون إلى ولاية ساوث كارولينا.



وتجمعت حشود بالفعل في المدن والبلدات القريبة من "منطقة المسار الكلي للكسوف"، وهي نطاق بعرض 100 كيلومتر تقريبا حيث سيحجب القمر أشعة الشمس تمامًا. ويقول علماء الفلك إن الناس يمكن أن يتوقعوا ظلامًا دامسًا وانخفاضًا في درجات الحرارة.



وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس في فبراير 1979 كما كانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس من الساحل إلى الساحل قبل 99 عاما. وحدث ذلك تحديدًا في 8 يونيو 1918 حيث أمكن مشاهدة الكسوف من واشنطن الى فلوريدا.

سبأ [21/أغسطس/2017]سبأ