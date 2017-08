Deux raids contre la capitale Sana'a [21/أغسطس/2017]

SANA'A, 21 Aout (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la capitale Sana'a.



Une source locale a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé deux violents raids contre le jardin de 26 septembre et la zone de Joulat Aiah au district de Shoub, faisant de grandes pertes aux maisons et biens de citoyens et aux instillations privées.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression poursuit son vol au bas au ciel de la capitale Sana'aa.



