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العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية وفلتر مائي بالمحويت
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العون المباشر توزع ستة آلاف سلة غذائية وفلتر مائي بالمحويت
[21/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
وزعت جمعية العون المباشر مكتب اليمن ستة آلاف سلة غذائية وفلتر لتنقية مياه الشرب في ختام مشروع الاستجابة الطارئة بمحافظة المحويت .

هدف المشروع إلى تأمين احتياجات نحو 42 ألف إنسان من المواد الغذائية ومياه الشرب النقية بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين و السلطة المحلية و مكتب التخطيط والتعاون الدولي وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بالمحافظة وبالتعاون مع مؤسسة ماضون للتنمية المجتمعية .

وأوضح بيان صحفي صادر عن مكتب العون المباشر في اليمن أنه تم توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية شملت الدقيق ، الأرز ، السكر ، الزيت ، الحليب و التمر على 21 ألف إنسان من الأسر الأشد فقراً وذوي الاحتياجات الخاصة في 16 عزلة بمديرية المحويت إضافة إلى السجن المركزي .
وأشار البيان الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن المشروع تضمن توزيع ثلاثة آلاف فلتر لتنقية مياه الشرب في 13 عزلة والسجن المركزي استفاد منها 21 ألف إنسان .

وفي هذا الصدد ذكرت مدير مكتب اليمن لدى جمعية العون المباشر معالي العسعوسي أن الجمعية سارعت لتلبية نداء الاستغاثة الذي وجهته السلطة المحلية بالمحويت بعد انهيار الأمن الغذائي وتزايد معدلات سوء التغذية وتفشي الأوبئة بشكل غير مسبوق في المحافظة .

ونوّهت إلى أن 400 ألف إنسان من سكان المحويت بحاجة للمساعدة ، و 200 ألف لديهم احتياج شديد للمساعدة بحسب تقارير الأمم المتحدة ويعيشون في ظروف قاسية للغاية .

وقالت العسعوسي : " اليمن يعيش حالياً واحدة من أصعب المآسي الإنسانية في العالم ، ونحث المجتمع الإنساني على الاستجابة الفعالة للوضع هنا فالناس يموتون يومياً بسبب أمراض يمكن الوقاية منها " ، مؤكدة أن فتح مطار صنعاء والسماح بوصول الإمدادات الطبية والأغذية إلى اليمن من الأولويات المهمة في هذا الجانب.

وأعربت عن الشكر للشركاء المحليين و فريق العون المباشر والمتطوعين وكل من ساهم في إنجاح المشروع وإيصال المساعدات إلى الفئات المستهدفة والتخفيف من معاناتهم في الحصول على الغذاء والماء النظيف والمساهمة في الحد انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة شرب المياه الملوثة .
الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها العون المباشر وتسعى الى التركيز على عدة جوانب أهمها الجانب الصحي والتعليمي وخدمات المياه، ومحاربة الفقر، و تطوير الكفاءات البشرية، و خلق روح التعاون والإبداع

سبأ
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