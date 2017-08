Sharaf, rencontre le représentant de l'ONU pour le haut commissariat de droits de l'homme [21/أغسطس/2017]

SANA'A, 21 Aout(SABA)-Le ministre des affaires étrangères, Hisham Sharaf, a rencontré le représentant résident du haut commissariat des droits de l'homme à Sana'a.



Lors de la rencontre, on a passé en revu de souffrances du peuple yemenite, en terme de violation de droit de la vie, en cause de l'agression et le blocus imposé et des pratiques criminels, au cours de 29 derniers mois.



Le ministre a s'est affrimé disponible de gouvernement de salut de fournir toutes les facilitations aux organisations humanitaires travaillant au Yémen.



