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الطيران الروسي يدمر قافلة متجهة لدير الزور ويقتل 200 داعشي
[21/أغسطس/2017]
موسكو – سبأ :

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من 200 إرهابي، بتدميرها قافلة لعصابة داعش كانت متجهة إلى مدينة دير الزور السورية.

وأفادت الوزارة في بيان أن "الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، دمر مجموعة كبيرة أخرى للمسلحين، أثناء توجهها إلى مدينة دير الزور"، حيث يحاول الإرهابيون إعادة تجميع قواتهم وتجهيز موطئ قدمهم الأخير في سوريا.

وأشارت الى أن القوات الجوية الروسية دمرت أكثر من عشرين مركبة مزودة بأسلحة ذات عيار كبير وقاذفات قنابل، إضافة إلى عربات مدرعة، بما في ذلك دبابات، وشاحنات ذخائر، ضمن قافلة كانت متوجهة إلى دير الزور، معتبرة هزيمة داعش في دير الزور، ستكون هزيمة استراتيجية للعصابة الإرهابية الدولية في سوريا.

يذكر ان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سبق ووصف مدينة دير الزور، التي يحاصرها مسلحو داعش منذ العام 2014، بأنها "نقطة أساسية على ضفاف الفرات"، مضيفا "سوف يسمح فك الحصار عنها، إلى حد بعيد، بالحديث عن انتهاء الحرب ضد الإرهابيين في سوريا".

سبأ
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