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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضّفة الغربية
[21/أغسطس/2017]
نابلس – سبأ:

اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الإثنين 17 فلطسينيا في مداهمات واقتحامات نفّذتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.

ففي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشابين ثائر أحمد صقر الصليبي (18 عاما) ومختار سعيد محمود عوض (18 عاما)، بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

وفي بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب طارق نايف المسالمة بعد اقتحام منزله.

وأعلن الاحتلال اعتقال ناشطين في حركة حماس بمادما، وفي مدينة نابلس جرى اعتقال ثلاثة مطلوبين، من بينهم ناشطين في حركة حماس.

كما أعلن الاحتلال اعتقال مواطن في كفل حارس، وناشط في حماس ببدو، ومواطن في سعير، إضافة إلى مواطن في العيزرية، واثنين في بيت أمر، ومواطن في خرسا وآخر في دورا، واثنين في الفوار وناشط في حماس ببيت عوا، إضافة إلى ناشط في حماس ببلدة ديرسامت جنوب غرب دورا.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المهندس فضل البيتاوي (38 عاما) وهو نجل النائب الراحل الشيخ حامد البيتاوي، بعد مداهمة منزله في منطقة الضاحية والعبث بمحتوياته وبمركبته الخاصة.

كما اعتقلت الطالب بجامعة النجاح زيد زياد الخراز بعد مداهمة منزله بمنطقة خلة العامود وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وداهمت منزل عائلة الأسير يحيى الحج حمد، أحد منفذي عملية "ايتمار" قبل سنتين، وفتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، ووجهت تهديدات لشقيقه عبد الله وللعائلة.

كما اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الشابين محمد صلاح قط وعبادة فتحي قط.

وكانت قد اعتقلت أمس الأحد الشاب أنس إبراهيم قط من سكان مادما، أثناء زياته هو وعائلته للحرم الإبراهيمي بالخليل.

واقتحمت بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، وداهمت منزل المواطن مهند جوابرة وفتشته عاثت فيه فسادا.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن سليمان ابو سيف في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، واعتقلت نجله سري.

في ذات الوقت، اقتحم عشرات المستوطنين منطقة الأضرحة في كفل حارس، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين وداهمت منازل المواطنين واستجوبت ساكنيها.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا منزلي المواطنين رائد فتح الله حنتولي ومفيد عطية وفتشوهما ونكلوا بذويهما فجرا.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في شوارع البلدة وأزقتها ونصبوا حاجزًا عسكرياً على شارع حنين –نابلس الذي يقطع البلدة.


سبأ
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