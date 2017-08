Sharaf rencontre le représentant résident de l'ONU au Yémen [21/أغسطس/2017]

SANA'A, 21 Aout (SABA)-Le ministre des affaires étrangères, Hisham Sharaf, a rencontré le représentant résident de es affaires huminatrires au Yémen.



Lors de la rencontre on a passée en revu des efforts déployés par l'ONU dans la coordination pour l'accès des aides humanitaires et de secours.



Le ministre a indiqué que le peuple yéménite et ses forces nationales contre l'agression soutiennent l'orientation vers une solution politique juste, en faveur de l'intérêt du peuple yéménite.



SABA