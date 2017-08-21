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الجيش واللجان الشعبية يواصلون استهداف العدو السعودي و دك مواقعه
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الجيش واللجان الشعبية يواصلون استهداف العدو السعودي و دك مواقعه
[21/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

واصل أبطال الجيش واللجان الشعبية استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته و دك مواقعهم وتحصيناتهم في عمليات نوعية خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مرتزقة الجيش السعودي في التبة البيضاء في سلاطح بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما قصفت المدفعية تجمعات أخرى وآليات للمرتزقة في المنطقة نفسها .

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء ، وأطلقت القوة الصاروخية عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمع لهم في ذورعين الغربية واستهدفت الصواريخ تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الهرام وتم إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي في موقع السديس .

في جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في موقع الفريضة ومركز نعشاو في الخوبة وتم قصف موقع مثعن بعدد من القذائف، وضربت المدفعية تجمعات اخرى في موقعي الرمضة ومنفذ الطوال واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المعريضة .

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين في حديقة ومجمع الربوعة في عسير .

وحسب المصدر تم قصف مرتزقة العدوان أسفل العقبة ومنطقة الخليفين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وضربت المدفعية تجمع آليات وأفراد المرتزقة في مديرية الغيل وسقوط قتلى وجرحى في صوفهم .

وفي محافظة لحج صد أبطال الجيش واللجان زحفا للمرتزقة على التبة الحمراء في كرش تحت غطاء ناري مكثف وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم ،فيما لقي العشرات مصرعهم خلال التصدي لزحف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وتم قصف تجمعات وتحصينات لآخرين بعدد من قذائف المدفعية في منطقة الأجردي بالمديرية نفسها .

وذكر المصدر أن مدفعية الجيش و اللجان استهدفت تجمعات المرتزقة شمال تبة العمدان في بيرباشا بمحافظة تعز وتم استهداف تجمعات اخرى في المفاليس بحيفان بعدد من القذائف الهاون محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة وآلياتهم شمال وغرب معسكر خالد

ووفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش و اللجان بقذائف المدفعية والهاون تجمعات للمرتزقة في شمال صحراء ميدي بمحافظة حجة .


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