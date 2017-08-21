رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدرب برشلونة.. لا أنوي تغيير طريقة اللعب برشلونة – سبأ :



أعرب المدير الفني لفريق نادى برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الفريق في افتتاح مشواره بالليغا بهدفين نظيفين أمام ريال بيتيس على ملعب الكامب نو، قائلًا "أسلوب لعب الفريق لم يتغير، بغض النظر عن كيف تلعب داخل الملعب".



وأوضح فالفيردي، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة "لا أنوي تغيير الرسم التكتيكي للفريق كثيرًا وليس هناك فوارق كبيرة بين طريقتي 4-3-3 و4-2-3-1 وهي أمور خاصة أكثر بلوحة المحاضرات قبل المباريات".



وأضاف المدرب اعتمدت في أول مباراة في الليغا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كمهاجم وسيرغي روبرتو كصانع للعب.



وحول الغيابات في الخط الأمامي بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا وإصابة لويس سواريز وغيابه نحو شهر، راهن فالفيردي على إشراك الثنائي جيرارد ديولوفيو وباكو ألكاسير كجناحين.



وأضاف "في النهاية، وبغض النظر عن الطريقة التي تلعب بها، الأسلوب لم يتغير ونحتاج للاعبين في العمق ليساعدونا على امتلاك الكرة ونحتاج للعب أكثر في العمق".



وأشاد المدرب بأداء لاعبيه، قائلاً "سيطرنا على المباراة وعانينا قليلًا من أجل صناعة المزيد من الفرص منذ البداية، وفي الشوط الثاني الأداء هبط قليلًا بسبب الاطمئنان للنتيجة".

سبأ [21/أغسطس/2017]سبأ