رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ثلاثية نظيفة لريال مدريد في شباك ديبورتيفو في الدوري الإسباني مدريد – سبأ :

استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو الاحتفاظ باللقب لأول مرة منذ 2008 بفوزه 3 / صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا لكن قائده سيرجيو راموس تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة ليحصل على البطاقة الحمراء رقم 23 في مسيرته.



وانطلق ديبورتيفو بقوة على ملعبه لكنه أهدر ثلاث فرص مبكرة لمباغتة حامل اللقب.



وأحبط كيلور نافاس حارس ريال أول فرصتين للمهاجم الروماني فلورين أندوني.



وسدد لوكا مودريتش كرة ارتدت من الحارس روبن مارتينيز لينقل كريم بنزيمة الكرة إلى غاريث بيل الذي سدد في المرمى الخالي ليضع ريال في المقدمة في الدقيقة 20.



وبعدها فرض الفريق الزائر هيمنته وأضاف كاسيميرو الهدف الثاني بعد سبع دقائق ليكلل عملًا رائعًا بعد 44 تمريرة.



واستقبل توني كروس تمريرة بيل ليودع الكرة الشباك مضيفًا الهدف الثالث في الدقيقة 62 بينما أكمل فلورين أندوني مهاجم ديبورتيفو أمسية سيئة ليهدر ركلة جزاء في الرمق الأخير قبل أن يطرد راموس لحصوله على إنذار ثان قبل صفارة النهاية.



وعادل راموس رقم بابلو ألفارو وتشابي أجوادا كأكثر اللاعبين حصولًا على بطاقات حمراء في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 18 بطاقة رغم أنه لم يتعرض للطرد أبدًا في 143 مباراة مع منتخب إسبانيا.

سبأ [21/أغسطس/2017]سبأ