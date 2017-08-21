عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يداهم منازل في سيلة الظهر جنوب جنين جنين – سبأ :

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة منازل، في سيلة الظهر، جنوب جنين.





وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منازل تعود لكل من: طارق حنتولي، ورائد فتحي الله حنتولي، ومفيد عطية أحمد، وفتشتها، واستجوبت ساكنيها.



من جهة اخرى هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها.



وفي الوقت نفسه، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.



يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم "إي 1"، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.

سبأ [21/أغسطس/2017]سبأ