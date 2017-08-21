محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر عسكري يؤكد استمرار العدوان في تدمير منازل المواطنين صنعاء ـ سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار طيران العدوان السعودي الأمريكي في تدمير منازل المواطنين خلال الساعات الماضية .



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان دمر منزل أحد المواطنين في منطقة دوار بمديرية مستبا محافظة حجة ، كما دمر منزلاً آخراً في منطقة سوق الثلوث بمحافظة الجوف .



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر في محافظة صعدة ، فيما شن الطيران المعادي ثلاث غارات على مديرية باقم استهدفت غارتين منها سيارة أحد المواطنين .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي الصبة والملاحيط بمديرية الظاهر ومثلها على منطقتي رشاحة وخليقا بمديرية كتاف في صعدة كما شن غارة على جبل الشبكة في مديرية موزع بمحافظة تعز .



وفي أمانة العاصمة شن طيران العدوان غارتين استهدفت إحداهما حديقة 21 سبتمبر و الأخرى جولة آية ، أما في محافظة صنعاء فشن غارتين على حريب نهم ، ومثلها على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب .



وحسب المصدر حلق طيران الأباتشي التابع للعدوان ونفذ عمليات تمشيط على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ، واستهدف موقع الحثيرة في جيزان بصاروخين ، و شن طيران العدوان غارة على وادي جارة و 19 غارة على ميدي و الطوال .

سبأ [21/أغسطس/2017]سبأ