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استهداف مخزن أسلحة ومواقع العدو السعودي في الحدود
[21/أغسطس/2017] نجران - سبأ:
استهدف الجيش واللجان الشعبية مخزن أسلحة و مواقع وتجمعات العدو السعودي في نجران وجيزان وعسير .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن وحدات الجيش واللجان أحرقت مخزن أسلحة للعدو السعودي في موقع السديس بنجران , مبيناً أنه تم دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم في التبة البيضاء وموقع الهرام .
وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المعريضة بجيزان , وتجمعات أخرى في مجمع وحديقة الربوعة بعسير محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي السعودي قصف بصاروخين منطقة الحثيرة في ظل تحليق مكثف على المنطقة .
سبأ