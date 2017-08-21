استهداف مخزن أسلحة ومواقع العدو السعودي في الحدود [21/أغسطس/2017] نجران - سبأ:

استهدف الجيش واللجان الشعبية مخزن أسلحة و مواقع وتجمعات العدو السعودي في نجران وجيزان وعسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن وحدات الجيش واللجان أحرقت مخزن أسلحة للعدو السعودي في موقع السديس بنجران , مبيناً أنه تم دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم في التبة البيضاء وموقع الهرام .



وذكر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المعريضة بجيزان , وتجمعات أخرى في مجمع وحديقة الربوعة بعسير محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن طيران الأباتشي السعودي قصف بصاروخين منطقة الحثيرة في ظل تحليق مكثف على المنطقة .

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