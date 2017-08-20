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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 10:15:28م
صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين رئيسا لهيئة الاستخبارات
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2017م بتعيين اللواء عبد الله يحيى الحاكم رئيسا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
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صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين رئيسا لهيئة الاستخبارات
[20/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (53) لسنة 2017م بتعيين اللواء عبد الله يحيى الحاكم رئيسا لهيئة الاستخبارات بوزارة الدفاع.
سبـأ
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