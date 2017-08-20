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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 09:21:47م
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مؤسسة بنيان تدشن الأربعاء القادم مشروعها الإغاثي التنموي بالحديدة
[20/أغسطس/2017]
الحديدة - سبأ :

تدشن مؤسسة بنيان التنموية الأربعاء القادم بمحافظة الحديدة المرحلة الأولى من مشروعها الإغاثي التنموي "أغنياء من التعفف" في إطار اهتماماتها وأولوياتها بالمحافظة.

وأوضح مدير عام المؤسسة إبراهيم الوريث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرحلة الأولى من المشروع الذي يستهدف 118 الف أسرة في المجتمعات الفقيرة بمديريات المحافظة تشمل توزيع 41 الف سلة غذائية على المديريات التي استوفت بياناتها.

وأشار إلى أنه سيترافق مع الحملة تدشين واطلاق الجانب التنموي من المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة من خلال تبني مشاريع شبابية وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تطوير الجانب الزراعي ودعم الإنتاج.

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