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ومصرع وإصابة جنود سعوديين ومرتزقتهم بعمليات في نجران وجيزان
[20/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :

قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم اليوم في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بنجران وجيزان .

وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح والتبة البيضاء بنجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمع لمرتزقة العدو السعودي في ذو رعين، وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات أخرى لمرتزقة العدو السعودي في موقع الشبكة قبالة منفذ الخضراء بنجران، محققة إصابات مباشرة .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت مركز نعشاو وتجمعات لجنود العدو السعودي وآلياتهم في موقع الفريضة بجيزان، مكبدة العدو خسائر في الأرواح والعتاد.

سبـأ
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