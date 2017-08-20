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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 08:07:56م
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دورة خاصة بالتوعية بمخاطر الألغام بريمة
[20/أغسطس/2017]
ريمة  - سبأ :



بدأت بمحافظة ريمة اليوم دورة تدريبية خاصة بالتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب والغارات الجوية والقذائف غير المتفجرة، ينظمها المركز الوطني التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتعاون مع اليونيسيف ومكتب الشئون الإجتماعية.

يتلقى 96 متدربا ومتدربة من مديريات الجبين، بلاد الطعام، الجعفرية، السلفية في الدورة التي تستمر أربعة أيام، معارف ومفاهيم حول كيفية توعية المجتمعات المحلية بمخاطر الألغام على حياة المواطنين والتعامل معها والحد من مخاطرها.

وأشار مدير إدارة التوعية والتثقيف المجتمعي بالمركز الوطني للألغام محمد العمراني إلى أن الدورة تهدف لتدريب المشاركين على طرق التوعية المجتمعية بمخاطر الألغام ووسائل تجنب الأماكن الخطرة والعبث بالألغام والقذائف والأجسام الغريبة.

وأكد أن المركز سينفذ حملة تستمر شهرين لتوعية المجتمع بالمديريات المستهدفة بمخاطر الألغام والقذائف المتفجرة ومخلفات الحروب والغارات الجوية وأضرارها.

وبين العمراني أن الحملة تعد الأولى بريمة لتعزيز الوعي بين الأوساط الإجتماعية ومختلف الشرائح بكيفية تجنب مخاطر الألغام والقذائف في حماية أنفسهم والمجتمع من مخاطر ما تسببه الألغام والقذائف من أضرار.

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