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المركزي العماني يطرح الإصدار 54 من سندات التنمية الحكومية
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  اقتصاد
المركزي العماني يطرح الإصدار 54 من سندات التنمية الحكومية
[20/أغسطس/2017] مسقط  - سبأ:

أعلن البنك المركزي العماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (54) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة (150) مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ عشر سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) (75ر5) بالمائة سنويًا.


وقال البنك في بيان نقلته وكالة الانباء العمانية إن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في العاشر من شهر سبتمبر المقبل وسيغلق في الـ14 من الشهر ذاته علمًا أن المزاد سيعقد يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب البيان ستصدر هذه السندات في 20من شهر سبتمبر المقبل (التسوية) وتستحق السداد في20 من شهر سبتمبر عام 2027م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في20 من شهر مارس و20من سبتمبر من كل عام حتى استحقاقها في العشرين من شهر سبتمبر للعام 2027م.

وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا رغبوا في ذلك على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة او عبر الموقع الالكتروني للبنك المركزي العماني.

وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، علما بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وادارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ونوه البنك المركزي العماني إلى أن رقم الحساب المصرفي المدون في طلب الاكتتاب يجب أن يكون هو نفسه المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الفائدة وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد استحقاقها.

وأفاد البيان بأن الإصدار رقم (54) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

سبـأ
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