اجتماع بحجة يؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة تصعيد العدوان [20/أغسطس/2017] حجة - سبأ:

أكد وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي أهمية توحيد الخطاب الإعلامي في ظل ما يتعرض له الوطن من تصعيد من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي.



وشدد الصوفي في اجتماع اليوم ضم وكلاء المحافظة إبراهيم الحملي ومحمد القيسي وعادل شلي ومحمد القاضي ومحمد أبو راس، ومدراء مكاتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ والإعلام وإذاعة حجة ومسئولي الوحدة الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام ..على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة في توحيد الجهود وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وكشف جرائم العدوان.



فيما أشاد وكيل المحافظة للشئون الإعلام والثقافة عادل شلي بصمود وثبات الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بالمحافظة رغم شحة الإمكانيات.



وأكد أهمية دور الإعلاميين خلال هذه المرحلة لتعزيز وحدة الصف وتلاحم الجبهة الداخلية لمواجهة تصعيد قوى العدوان وأدواته وما يرافقه من حملات تضليل.



من جانبهم استعرض الحاضرون المعوقات التي تواجه سير الأداء الإعلامي .. مؤكدين استمرارهم في كشف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني وفضح أكاذيب ومخططات العدوان التي تستهدف الجبهة الداخلية.



وأُقر الاجتماع تكليف لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الإعلام والثقافة لإعداد آلية لتنظيم العمل الإعلامي والتغلب على الصعوبات وتنسيق الجهود بين مختلف سائل الإعلام بالمحافظة.

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