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أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[20/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:
قدم أبناء مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليوم قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية، والتي احتوت على مئات السلال من الرمان والعنب وأغنام ومواد غذائية.
وأدان أبناء المديرية في وقفة احتجاجية جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني .. مستنكرين استمرار الصمت الدولي والأممي المعيب تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان في محافظة صعدة ومختلف المحافظات.
وأكد بيان صادر عن الوقفة الاستعداد لرفد الجبهات بالمال والرجال تلبية لدعوة قائد الثورة، وكذا مقاطعة بضائع ومنتجات العدو الأمريكي والإسرائيلي.
سبأ