إختتام منافسات بطولة النخبة للتايكواندو بصنعاء [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

اختتمت على صالة الرواد بنادي أهلي صنعاء اليوم بطولة النخبة للتايكواندو السادسة للرجال والثالثة للشباب، التي نظمها إتحاد التايكواندو.



شارك في البطولة التي إستمرت ثلاثة أيام لاعبي الأندية من أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحديدة وحضرموت وإب وذمار، جرت منافساتها في أوزان" 45، 48، 54، 51، 58، 63 كجم ".



وفي الإختتام الذي حضره أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري أشاد القائم بأعمال وكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبدالرحمن الحسني بدور إتحاد التايكواندو وجهوده في إبراز وتطوير اللعبة .. لافتا إلى تميز البطولة بالندية وفنون القتال على بساط المنافسة.



وأثنى على الفرق التي حضرت من مختلف المحافظات رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .. مثمناً حرصهم على المشاركة في البطولة.



وأكد أن قطاع الرياضة بالوزارة لن يألو جهداً في دعم الإتحادات النشطة ومنها إتحاد التايكواندو، هذه الرياضة التي شرفت الوطن خارجياً .. مهنئا الأبطال الحائزين على المراكز الأولى وحصولهم على المراكز المتقدمة.



عقب ذلك تم تكريم الفائزين في الأوزان الحائزة على المراكز الأولى بالميداليات وشهادات المشاركة والكؤوس.



حيث فاز بالمركز الأول في وزن 45 كجم ، اللاعب محمد القادري وحل ثانيا الزبير أحمد الورد وثالثا أسامة الشماغ وثالثا مكرر طارق أبكر.



وفي وزن 48 كجم حقق اللاعب محمد يحيى العثماني المركز الأول وحل ثانيا عبدالرحمن طحامة، وثالثا يونس جميل القباطي، والثالث مكرر عبدالله الزبيري.



فيما حصل اللاعب إياد نجاد على المركز الأول في وزن 54 كجم، وحل ثانيا شهاب العريفي وثالثا نصر الدين منصور عياش، والثالث مكرر علي عبدالله العماري.



وفي وزن 51 كجم فاز بالمركز الأول اللاعب محمد عمر سليمان، وحقق المركز الثاني يوسف عقلان وحل ثالثا عبدالعزيز السواري والثالث مكرر زهدي محمد عبدالله الحديدة .



وأحرز المركز الأول في وزن 63 كجم أحمد سالم الخلاقي، وحل ثانيا ماجد العبال، فيما حقق المركز الثالث معاذ ناجي عبادل، والثالث مكرر نشوان جبر الرخمي .



وفي وزن 58 كجم حقق المركز الأول اللاعب عمر أبوبكر بن عمر، وحل ثانيا بشير سعدان نحوة ، وثالثا عبدالرحمن جبر الصياد والثالث مكرر إبراهيم .



يذكر أن بطولة النخبة السادسة للرجال والثالثة للشباب تأتي ضمن خطة نشاط الإتحاد العام للتايكواندو للموسم الرياضي 2017.



وكان الإتحاد العام للتايكواندو أجرى تصفيات إختيار لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو على هامش البطولة لإنتقاء الشباب المؤهلين وإعدادهم للإستحقاقات القادمة.

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