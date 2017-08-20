ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 07:23:48م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
آخر الأخبار:
اجتماع بحجة يؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة تصعيد العدوان
أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
إختتام منافسات بطولة النخبة للتايكواندو بصنعاء
موي يقود هدرسفيلد للفوز على نيوكاسل 1-0 بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
موي يقود هدرسفيلد للفوز على نيوكاسل 1-0 بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم
[20/أغسطس/2017] لندن- سبأ:
سجل آرون موي هدفاً رائعاً ليقود هدرسفيلد تاون الوافد الجديد الى الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، ليحقق بذلك فوزه الثاني في مباراتين بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد فوزه 3-صفر على كريستال بالاس في ظهوره الأول في دوري الأضواء في 45 عاما سدد الأسترالي موي كرة رائعة في الشباك في الدقيقة 50.

وكان يمكن لنيوكاسل، الصاعد حديثا أيضا هذا الموسم، إدراك التعادل في الدقيقة 68 لكن أيوزي بيريز أطاح بالكرة فوق العارضة من مدى قريب.

وبقي فريق المدرب رفائيل بنيتز بلا نقاط بعد هزيمته على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
إختتام منافسات بطولة النخبة للتايكواندو بصنعاء
فريق زينيت يفوز على أمكار بهدف نظيف بالدوري الروسي
اليمني جبران يحرز فضية البراعم في بطولة كأس العرب للطاولة
تأهل الأسترالي كيريوس ليواجه ديميتروف في نهائي بطولة سينسناتي للتنس
الفلبين تفوز على الأردن في نهائيات منافسات كأس آسيا لكرة السلة
تشييع جثمان فقيد الرياضة اليمنية أيمن دحروج
فوز فريق الشاهري على الفاروق في بطولة الشهداء بذمار
مانشستر يونايتد يفوز على سوانزي سيتي بثلاثية متأخرة
فرح يخوض سباقه الأخير في لقاء برمنغهام ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى
منتخب الناشئين يبدأ إعداداً مكثف إستعداداً لتصفيات كأس آسيا
العدوان السعودي على اليمن
أبناء مديرية الصفراء بصعدة يقدمون قافلة دعم للجيش واللجان الشعبية
[20/أغسطس/2017]
طيران العدوان يدمر منزل مدير مديرية خب والشعف بالجوف
[20/أغسطس/2017]
العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة (مكتمل)
[20/أغسطس/2017]
أبناء مديرية السودة يؤكدون إستمرار النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال
[20/أغسطس/2017]
ثمان غارات بطائرات بدون طيار على منطقة العمري بتعز
[20/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by