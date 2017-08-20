موي يقود هدرسفيلد للفوز على نيوكاسل 1-0 بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم [20/أغسطس/2017] لندن- سبأ:

سجل آرون موي هدفاً رائعاً ليقود هدرسفيلد تاون الوافد الجديد الى الفوز 1-صفر على نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، ليحقق بذلك فوزه الثاني في مباراتين بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبعد فوزه 3-صفر على كريستال بالاس في ظهوره الأول في دوري الأضواء في 45 عاما سدد الأسترالي موي كرة رائعة في الشباك في الدقيقة 50.



وكان يمكن لنيوكاسل، الصاعد حديثا أيضا هذا الموسم، إدراك التعادل في الدقيقة 68 لكن أيوزي بيريز أطاح بالكرة فوق العارضة من مدى قريب.



وبقي فريق المدرب رفائيل بنيتز بلا نقاط بعد هزيمته على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي.

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