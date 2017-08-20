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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 07:23:48م
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اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى تعقد إجتماعها بحضور رئيس الوزراء
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى إجتماعها الدوري اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

وفي الإجتماع الذي حضره وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والزراعة والري غازي أحمد علي محسن والمياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير .. رحب القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى برئيس حكومة الإنقاذ والوزراء الحاضرون في إجتماع اللجنة الرئيسية.

وأشار إلى أن هذا الإجتماع يأتي لمناقشة القضايا الوطنية ومستجداتها والموقف الثابت تجاه العدوان وسبل تعزيز الصف الداخلي ومقاومة العدوان وكذا إستعراض نشاط المجلس خلال الفترة الماضية وتصور نشاطه خلال الفترة القادمة والعلاقات التكاملية بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه القضايا والتحديات الراهنة.

واستمعت اللجنة إلى شرح من رئيس مجلس الوزراء عن نشاط حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية والصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها والتي تحول دون تحقيق أهدافها كاملة, والظروف الاستثنائية التي تواجهها بسبب ندرة الموارد المالية جراء العدوان وسيطرت المحتلين الجدد وحكومة الرياض على مصادر الإيرادات العامة للدولة من نفط وغاز ومنافذ برية وبحرية وجوية وضرائب وجمارك .. موضحا الإنعكاسات السلبية المباشر لذلك في الانخفاض الحاد في موارد الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجرائم الجسيمة التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن وبصورة يومية وممنهجة والتي يجري طمس معالمها بأموال ونفط النظام السعودي.

وتطرق الدكتور بن حبتور إلى موضوع تأخر صرف رواتب موظفي الدولة نتيجة قرار نقل البنك المركزي إلى عدن .. موضحا أن المبالغ النقدية التي وصلت إلى عدن لمواجهة مرتبات موظفي الدولة ذهب جلها إلى جهة غير معروفة فيما القليل منها ذهب إلى خزائن فرع البنك المركزي في عدن.

ولفت إلى أن استحواذ حكومة الرياض على مجمل تلك الموارد وعدم دفعها لمرتبات الموظفين كشف زيف التزامات الفار هادي أمام المجتمع الدولي وتعهداته المعلنة بصرف مرتبات موظفي الجمهورية بدون استثناء.

ونوه رئيس الوزراء في سياق كلمته بالدور الهام لمجلس الشورى كمؤسسة دستورية شوروية تعمل فيها شخصيات وطنية كان لها إسهاماتها كبيرة في بناء الدولة اليمنية خلال الفترة الماضية .. مؤكدا ان المجلس برئاسته وأعضائه هم مفخرة للوطن وأن تاريخهم حافل بالإنجازات وشهدوا تحولات كبيرة في المشهد السياسي للبلد خلال العقود الماضية.

وأعرب عن تطلعه في تفعيل الدور الحيوي للمجلس خلال الفترة الراهنة في إسناد جهود حكومة الإنقاذ لمواجهة التحديات الماثلة وذلك من خلال مناقشته المستفيضة والخروج بالتوصيات التي ستكون محل إهتمام وتفاعل الحكومة وأجهزتها المعنية .. معربا عن تقديره  لمجمل الاّراء والملاحظات القيمة التي أثيرت من قبل أعضاء المجلس والتي تأتي قي سياق العلاقات التكاملية بين الحكومة والمجلس. 

ووقف أعضاء المجلس بعد ذلك أمام عدد من القضايا الوطنية الهامة والمستجدات الحالية في مواجهة العدوان والتطورات على الساحة الوطنية .. داعيين جميع القوى السياسية الوطنية إلى المزيد من الإلتحام والتعاون لإخراج اليمن من هذه الحرب المدمرة عبر السلام المشرف والعادل.

وأكدوا أن الوطن يتسع لكافة أبنائه في ظل الحرية والديمقراطية والوحدة .. مطالبين جميع  المكونات الوطنية برص الصفوف وتوحيد الرأي والموقف لتقوية الجبهة الداخلية ودعم الجبهات, والترفع عن الخلافات والتباينات التي من شأنها التأثير سلبا على صمود الشعب اليمني وملحمته البطولية في مواجهة العدوان وأذنابه.

كما طالب المجلس جميع القوى بالتصدي لمروجي الفتن والساعين إلى شق الصف الوطني, وفي المقدمة وسائل الإعلام وكذا وسائل التواصل الإجتماعي التي تعمل ليلا ونهارا على إثارة المشاكل والتعبئة الخاطئة التي لا جدوى منها سوى تمزيق الصف وإضعاف الجبهة الداخلية.

وأكد المجلس بهذا الشأن أهمية الإبتعاد عن المناكفات الإعلامية وإعطاء الجهد في هذا الجانب لمواجهة العدوان .. موضحا أن الحوار يظل النهج الأمثل لحل الإشكاليات والتباينات في الرأي.

ودعا المجلس قيادات المكونات الحزبية والسياسية إلى الإلتزام بما تم الإتفاق عليه مع الأجهزة الإعلامية في لقائهم مع المجلس السياسي الأعلى.

وقد ثمن مجلس الشورى جهود حكومة الإنقاذ الوطني في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا والعلاقة الوطيدة التي تربطها بالمجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب اللذان يقومان بدورهما الوطني في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وأبنائه.

وحيا الحاضرون الصمود الأسطوري للجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل ..  مترحمين على من ارتقوا شهداء في سبيل الذود عن كرامة وسيادة البلاد.

وقد استعرض أعضاء المجلس محضر الإجتماع السابق وإقراره بعد استيعاب الملاحظات.

وسيواصل المجلس اجتماعاته يوم غد الإثنين لمناقشة تقرير لجنة الزراعة حول المياه والسدود والآبار التي تضررت جراء العدوان, وعدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله.

 حضر الإجتماع القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى عزالدين عبدالسلام العنسي.
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