محافظ ريمة وعدد من المشائخ يتفقدون المرابطين في نهم [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد محافظ ريمة حسن العمري ومعه وكيلا المحافظة حافظ الواحدي ومحمد الوتد اليوم أحوال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس مجلس التلاحم القبلي بمحافظة ريمة صلاح الضبيبي وعدد من المشائخ والشخصيات .. أكد المحافظ العمري أن تفقد أحوال المرابطين في جبهات العزة والصمود أقل ما يمكن تقديرا للتضحيات التي يسطرها الأبطال في مختلف ميادين الشرف والبطولة دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره.



كما أكد المحافظ العمري وقيادات ومشائخ ريمة وقوف أبناء ريمة صفا واحدا إلى جانب الجيش واللجان وإستعدادهم رفد الجبهات بالمزيد من الرجال والقوافل الدعم الغذائية.



فيما ثمن المرابطين في جبهة نهم زيارة قيادة ووجهاء ريمة لهم .. مؤكدين أنهم سيظلون الحصن المنيع الذي تتحطم عليه مخططات العدوان.



بدورهم أشار وكيل محافظة صنعاء شائف عاصم ومشائخ وأعيان مديرية نهم إلى ما تمثله زيارة قيادة محافظة ريمة ومشائخها لنهم وبما يعزز من صمود المرابطين في مواجهة العدوان.

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