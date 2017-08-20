وكيل محافظة إب يتفقد سير الامتحانات بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية [20/أغسطس/2017] إب - سبأ:

تفقد وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية.



واستمع الوكيل حمزة من عميد المعهد أنور يعقوب إلى شرح حول سير الامتحانات التي تقدم لها 800 طالب وطالبة تشمل جميع المستويات بالمعهد.



وحث وكيل المحافظة قيادة المعهد والقائمين على الامتحانات على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات ليتمكنوا من أداء الامتحانات بسهولة ويسر وبما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.



كما دعا الطلاب والطالبات إلى مزيد من الاجتهاد والتركيز من أجل تحقيق النجاح والتميز ..مشيدا بما لمسه من جهود ومثابرة في التحصيل العلمي واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.

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