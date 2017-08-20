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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 07:23:48م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية 12 فلسطينيا من الضفة الغربية.
استقرار سعر الذهب بعد صعوده لأعلى مستوى في 9 أشهر بفعل المخاوف الجيوسياسية
استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر بعدما قفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
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شيع الوسط الرياضي اليوم بصنعاء جثمان فقيد الرياضة اليمنية لاعب المنتخبات الوطنية ونادي أهلي صنعاء لكرة القدم أيمن محمد دحروج الذي قتل في فبراير الماضي في ظروف غامضة بأمانة العاصمة.
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وكيل محافظة إب يتفقد سير الامتحانات بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية
[20/أغسطس/2017] إب - سبأ:
تفقد وكيل محافظة إب لشئون التعليم صادق حمزة اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية.

واستمع الوكيل حمزة من عميد المعهد أنور يعقوب إلى شرح حول سير الامتحانات التي تقدم لها 800 طالب وطالبة تشمل جميع المستويات بالمعهد.

وحث وكيل المحافظة قيادة المعهد والقائمين على الامتحانات على توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات ليتمكنوا من أداء الامتحانات بسهولة ويسر وبما يضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما دعا الطلاب والطالبات إلى مزيد من الاجتهاد والتركيز من أجل تحقيق النجاح والتميز ..مشيدا بما لمسه من جهود ومثابرة في التحصيل العلمي واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
سبأ
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