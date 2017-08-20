وزارة الخارجية تنعي السفير أحمد محمد الروضي [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعت وزارة الخارجية السفير أحمد محمد الروضي، الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء في المجال الدبلوماسي.



وأشار بيان النعي إلى أن الفقيد كان من الرعيل الأول المؤسس لوزارة الخارجية في تعز قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م.



ولفت البيان إلى أن الفقيد قضى معظم حياته في خدمة الوطن في المجال الدبلوماسي ورأس العديد من الدوائر في وزارة الخارجية وعدد من بعثات اليمن في الخارج وآخرها سفيراً لدى الجمهورية العراقية.



وعبر البيان عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"أنا لله وإنآ إليه راجعون".

سبأ