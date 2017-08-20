وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكجولدريك.



جرى خلال اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتنسيق لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.



وأشار وزير الخارجية إلى أن الوضع الكارثي الذي يشهده اليمن هو نتاج لما يقوم به تحالف العدوان السعودي من جرائم حرب وإبادة طالت المدنيين أطفالا ونساءا وشيوخا بالإضافة إلى الاستهداف الممنهج لكافة المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية للشعب اليمني والحصار الشامل ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك الاستمرار في إغلاق مطار صنعاء الدولي.



وأوضح أن الشعب اليمني وقواه الوطنية المناهضة للعدوان يدعمون التوجه نحو التسوية والحل السياسي السلمي طالما سيكون حل مُشرف وعادل للشعب اليمني.



وقال" الشعب اليمني يدرك أن قوى العدوان وبعد أن استخدمت كل الأساليب العدوانية والأسلحة المحرمة وفشلها في تحقيق أهدافها في اليمن، تحاول اليوم إحداث الفتنة والفرقة وخلق الانقسامات وبأساليب رخيصة مكشوفة لا تنطلي على أحد".



وأضاف" إن العدوان السعودي الإماراتي يحاول تعكير أجواء الأمن والاستقرار وإعطاء العالم انطباع بأن ما حدث من عدوان خلال 29 شهرا ما هو إلا اقتتال داخلي، وأن السعودية ليست طرفا في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته وتجويعه".

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