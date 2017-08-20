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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 06:10:45م
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بيونج يانج تحذر واشنطن من ''صب الزيت على النار''
[20/أغسطس/2017] سول- سبأ:
حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم الأحد من أنها "تصب الزيت على النار" من خلال المناورات العسكرية المقرر أن تبدأ يوم غد الاثنين مع سول، فيما بلغ التوتر بين واشنطن وبيونج يانج ذروته.

ووفقاً لوسائل الإعلام ترى بيونج يانج أن هذه المناورات هي محاكاة استفزازية لاجتياح أراضيها، وفي كل سنة تلوح برد عسكري.

واختبرت بيونج يانج صاروخين بالستيين عابرين للقارات في يوليو الماضي، وجعلا على ما يبدو في مرماها قسما كبيرا من القارة الأمريكية.

وردا على ذلك، هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب "بالنار والغضب".

وعلى ذلك ردت بيونج يانج متوعدة بإطلاق رشقات من الصواريخ على جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادىء، ثم أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أنه سيجمد هذا المشروع، لكنه حذر من أن مصيره يتوقف على سلوك واشنطن.

وتبدأ سول وواشنطن يوم الاثنين مناورتهما العسكرية السنوية المشتركة التي سيتدرب خلالها عشرات آلاف الجنود على حماية كوريا الجنوبية من هجوم كوري شمالي.
سبأ
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