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بدء إختبارات المفاضلة للمتقدمين بكلية الهندسة بجامعة إب
[20/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
بدأت بجامعة إب اليوم إختبارات المفاضلة للمتقدمين في كلية الهندسة والعمارة للعام الجامعي 2017م – 2018م.

وأوضح عمادة شئون الطلبة بجامعة إب أن عدد المتقدمين للإختبارات ألفين و96 طالبا وطالبة يتنافسون على 190 مقعداً هندسيا الطاقة الإستيعابية في الكلية وفقاً للنظام العام.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين لقسم الهندسة المدنية 697 طالبا وطالبة يتنافسون على 50 مقعداً وتقدم 538 طالبا وطالبة على 40 مقعداً في قسم الهندسة المعمارية، كما تقدم  459 طالبا وطالبة للتنافس على 50 مقعدا بقسم الهندسة الكهربائية شعبة إتصالات و 362 طالبا وطالبة للتنافس على 50 مقعدا في شعبة الحاسبات .

وأكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب خلال تفقده سير الإختبارات أن الإجراءات المتبعة خلال عملية المفاضلة تتم بشفافية ..مشيداً بجهود الأكاديميين والإداريين القائمين على اللجان الإمتحانية المختلفة.

فيما أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي أن إختبارات المفاضلة أعدت وفقاً للمعايير العلمية والتربوية التي يمكن من خلالها قياس الجوانب المعرفية للطلبة المتقدمين بما يضمن قبول الطلاب المؤهلين.

وأكد أن الإجراءات المتبعة في عملية المفاضلة تضمن إعطاء كل ذي حق حقه وبحيادية تامة.

رافقه خلال الزيارة عميد كلية الهندسة والعمارة الدكتور ناجي الأشول وعدد من المعنيين.
سبأ
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