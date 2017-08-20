وزير الخارجية يلتقي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان [20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء العبيد أحمد العبيد.



جرى خلال اللقاء استعراض جوانب من معاناة الشعب اليمني من انتهاك لحق الحياة نتيجة العدوان والحصار الشامل والممارسات الإجرامية خلال الـ 29 شهرا الماضية.



وجدد وزير الخارجية طلب حكومة الإنقاذ بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات العدوان ومرتزقته، والتي طالت كافة أرجاء الجمهورية اليمنية، والتي كان أغلب ضحاياها من النساء والأطفال، وكذا استهداف البنى التحتية والمقدرات الاقتصادية للشعب اليمني، ومنع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية واستمرار إغلاق مطار صنعاء.



وأكد الوزير شرف استعداد حكومة الإنقاذ الوطني تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

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