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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 06:10:45م
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  رياضة
اليمني جبران يحرز فضية البراعم في بطولة كأس العرب للطاولة
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أحرز لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة إبراهيم جبران، اليوم المركز الثاني وميداليته الفضية لمنافسات فردي فئة البراعم في ختام بطولة كأس العرب التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط من 15 وحتى 20 أغسطس الجاري.

 وخسر جبران في المواجهة النهائية لمنافسات فئة البراعم من نظيره المصري مؤمن صلاح 1/3 ليحرز الأخير المركز الأول وميداليته الذهبية، فيما حصل جبران على الميدالية الفضية.

 وكان جبران تأهل في وقت سابق للمباراة النهائية بعدما تغلب على القطري خالد اليافعي 3/ 1 في المواجهة التي جمعتهما اليوم بالدور نصف النهائي للبطولة.

  يذكر أن اللاعب إبراهيم جبران حقق الفوز على منافسه المصري مؤمن صلاح خلال الدور التمهيدي للبطولة 3/ 2.

 وفي فئة العمومي ودع لاعب المنتخب الوطني فهد جبران منافسات البطولة من دور الثمانية عقب خسارته أمام اللاعب التونسي آدم حمام 1/4.

 وكان اللاعب فهد جبران تأهل لدور الثمانية بعد فوزه في الدور الأول على نظيره العماني الخليل البراشدي 3/صفر وفوزه على المغربي الرمال مصطفى 3 / 2.

 أما في فئة الأشبال فأخفق لاعب المنتخب الوطني محمود المحاقري في التأهل للأدوار الإقصائية بعد وقوعه في مجموعة صعبة حيث حقق فوزا وحيداً على منافسه العماني معاذ الشحي وخسر من اللاعبين المصري محمد وليد 0/3 واللبناني محمد الهبش 3/ 2.

 وشارك في بطولة كأس العرب لكرة الطاولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية هي اليمن، مصر، قطر، لبنان، العراق، الجزائر، تونس، المغرب، السودان، جزر القمر، الصومال، موريتانيا، جيبوتي، فلسطين، والبلد المستضيف سلطنة عمان.

 وأقيمت منافسات البطولة للذكور والإناث للفردي والزوجي في فئات العمومي، الشباب، الناشئين، الأشبال، والبراعم.
سبأ
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