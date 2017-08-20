العدوان يواصل القصف الجوي والصاروخي على مناطق متعددة بصعدة (مكتمل) [20/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي، مستهدفاً عدد من المناطق المتفرقة بمديريات كتاف والظاهر وغمر بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان الغاشم شن غارتين على منطقتي الملاحيط والصبة بمديرية الظاهر ، وغارتين أخرى على منطقتي رشاحة وخليقا بمديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ايضاً ثلاث غارات على مديرية باقم إستهدفت غارتان منها سيارة مواطن أدت إلى تدميرها بالكامل وسط تحليق مكثف على المديرية.



ولفت المصدر إلى أن منطقة الغور بمديرية غمر ، ومنطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي طال منازل المواطنين والطرقات العامة والمزارع مخلفاً اضرارا فيها.

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