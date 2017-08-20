الجيش اللبناني يعلن استشهاد 3 عسكريين بانفجار لغم أرضي [20/أغسطس/2017] بيروت - سبأ:

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد عن استشهاد 3 عسكريين وإصابة رابع بجروح خطيرة، جراء تعرض آلية تابعة له لانفجار لغم أرضي على طريق دوار النجاصة – جرود عرسال.



من جانب آخر ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الجيش اللبناني حرر جبل الخشن خلال المرحلة الثانية من عملياته حيث قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام التي خلفها تنظيم (داعش) وراءه بعد اندحاره تحت ضربات الجيش.



وكان الجيش اللبناني قد بدأ منذ صباح أمس عملية (فجر الجرود) لتحرير جرود بلدات القاع ورأس بعلبك والفاكهة من تنظيم (داعش) الإرهابى ودحرهم من هناك.

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