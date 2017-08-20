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آخر تحديث: الأحد، 20 - أغسطس - 2017 الساعة 05:54:22م
المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.
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المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بتكثيف الجهود لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى
[20/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
وجه المجلس السياسي الأعلى في إجتماعه اليوم بصنعاء برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المجلس، الحكومة بتكثيف جهودها لصرف المرتبات قبل عيد الأضحى المبارك.

وحث المجلس السياسي الأعلى بعد نقاشه لوضع الجهات الإيرادية ومستوى أداءها، على ضرورة حشد كل الجهود والطاقات لتتمكن أجهزة الدولة المعنية بصرف المرتبات حسب المتاح وذلك لتخفيف معاناة موظفي الدولة .. مثمنا صمود الموظفين وتقديرهم للحالة الإقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا جراء العدوان الغاشم وحصاره الجائر.

كما ناقش المجلس أداء الأجهزة الرقابية والقضائية ..وأكد ضرورة تفعيلها ومكافحة الفساد وسرعة البت في القضايا المعروضة أمام القضاء وفي مقدمتها قضايا المال العام.

ومن ناحية أخرى اطلع الإجتماع على عدد من التقارير الأمنية والعسكرية المتعلقة بمواجهة خطط العدوان الهادفة للنيل من النسيج الإجتماعي اليمني وبث الفرقة والخلاف وشق الصف الوطني .

وأكد بهذا الشأن أهمية تعزيز الشراكة بين المكونات السياسية المناهضة للعدوان وتوحيد الجهود لدعم الجبهات ورفدها بالمال والرجال.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الخارجية حول المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا السياق.

هذا وكان المجلس قد وقف أمام آخر المستجدات في جبهات الشرف والبطولة .. مشيدا بصمود الأبطال في مختلف الجبهات.
سبأ
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